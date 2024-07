Uhhuu-ekspert: miks sureb igal aastal mitu miljonit inimest südame-veresoonkonna haigustesse? Süüdi on nende „suletud süda“

3Ds elavaid – ehk siis nn tavalisi inimesi nimetatakse jälgijateks, 5D tasandi omi iseseisvateks mõtlejateks. 5D tasandil eksisteerivad inimesed usaldavad rohkem südame häält ja 3D tasandil mõistuse häält. Mõistuse hääl on paha, sest see on seotud egoga. Südamehääl hea, see seostub hingega.