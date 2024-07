Siim Nestor: pluuto värske plaat on väga hea ja ilmub just õigel ajal

Üks inimene kostis eravestluses, et räppar pluuto värske plaat on väga hea album, kuid võinuks ilmuda kaks aastat varem. Ma ütlen avalikult, et pluuto värske plaat on väga hea album, aga... Mulle tundub, et „VICE VERSA“ kirjeldab ja peegeldab hästi uue laine räpi buumi järgset menupohmelli.