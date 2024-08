NÄDALA SARI | Kui ühel hetkel teed TikToki videot ja järgmisel oled sektis

Kui kusagilt on kosta mõnest uuest sektiteemalisest dokusarjast, olen mina kõpsti ekraani ees. Kõige pöörasem Netflixi sektisari on kahtlemata „Escaping Twin Flames“, mis räägib uusvaimsest abielupaarist, kes koondab enda ümber armastusenäljas naisi, et aidata neil oma „kaksikleegiga“ kohtuda. Et meessoost armastuseotsijaid on kordades vähem kui naisi, tekib gurudel mõte hakata paari panema naisi omavahel. Kuna aga homoseksuaalsusel nende vaimses süsteemis kohta pole, tuleb ühel naistest ette võtta meheks muutumise teekond koos kõige selle juurde kuuluvaga. Kaksikleegiga koos elamise nimel ikka ju võib! Kõige õõvastavam on see, et see vaimne „kosjakontor“ töötab päriselt ikka veel edasi.