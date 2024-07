POLIITIKARADAR | Uus valitsus, uus taktika. Aga riskantne seegi

Parafraseerides klassikuid: piisab Poliitikaradaril korra puhkusel käia kui mõni suursündmus juhtub. Tõsi, ootamatut juhtumist ei saa varsti lõpule jõudvale valitsuse vahetusele ette heita. See protsess ja sündmuste jada oli ette teada ja kulgenud on see kenasti mööda rööpaid. Päris nii pole läinud eestikeelsele haridusele üleminekuga, kus täitumas ennustus, mille peale panustamine oleks olnud väga väikese riskiga.