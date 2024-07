NÄDALA RAAMAT | Millest kirjutab oma biograafias rokkstaar, kes ei ole kunagi tahtnud selleks saada?

OLULISIM SÕNUM: Serj Tankiani jaoks on muusika ennekõike võimalus väljendada oma sõnumit, tema bändikaaslased System of A Downist tahtsid ka kuulsad olla.

Esmalt skaaladest. Kolmekümne aasta eest ehk aastal 1994 alustanud Ameerikas elavate Armeenia põgenike järeltulijate alternatiiv-metal bändi System Of A Down (SOAD) kuulab Spotifys (mis sellest, et nad juba peaaegu 20 aastat aktiivselt ei tegutse) igas kuus endiselt 21,5 miljonit inimest. Välja anda jõudsid nad oma tegevusajal kokku vaid viis albumit. Nende muusika mõjukuse mõistmiseks ja konteksti loomiseks: nublul on igakuiseid Spotify kuulajaid 275 000 ja NOËPil 437 000.