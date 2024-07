ARVUSTUS | Kes soovib aega parajaks teha ja tunda end sama stimuleeritult kui Times Square’il, saab siit doosi kätte

Mänguasjariiulitelt ja keskealiste Facebooki seintelt on järjekordselt mobiliseeritud ja kinoekraanidele saadetud Minionid ja supervaras Gru. Minule ja arvatavasti nii mõnelegi teisele üllatuseks on need tegelased jõudnud oma seiklustega juba neljanda filmini. Käsilased ja Gru kolm lapsendatud tütart ilmuvad ekraanile ühegi vananemismärgita, kuigi debüüdist on möödunud 14 aastat.