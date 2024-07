Pidudel narkootikumidega eksperimenteerinud on ta varemgi, aga seekord läks paljuks. Ühel hetkel tundis ta, et olemine on veider. „Mul ei olnud paha, nagu oleks üledoos. Siis tavaliselt hakkab hästi palav, aga mul vastupidi oli just hästi külm,“ meenutab ta.