KINOFILMIDE EDETABEL | Kriitikute tabeli esikoha hõivab „Kuidas peaks seksima?“

JUHTUS JÄLLE: „Mina, supervaras 4“ on kinolevis esimene, aga kriitikute tabelis viimane.

Tabeliliidriks kerkib Molly Manning Walkeri „Kuidas peaks seksima?“. Uutest filmidest saab parema tulemuse „Hingede koguja“. Filmi stsenarist ja lavastaja on Osgood Perkins, kes on Anthony Perkinsi (Alfred Hitchcocki „Psühho“ filmiseeria Norman Bates) poeg. Peaosades on Nicolas Cage ja õudusfilmide uus täht Maika Monroe.