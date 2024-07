SÕJAPÄEVIK (882. päev) | Zalužnõi: inimesi peab harjutama mõttega, et sõja ajal tuleb osast vabadustest loobuda

Tänase päeva tugevate sõnumite andjate seas on kaks Ukraina kindralit: nii Ukraina vägede endine juht kui tema järeltulija selles ametis. Üks neist pidas esimese suurema kõne suursaadiku ametis, teine andis esimese pikema intervjuu välismeediale. Ootuspäraselt oli esimene neist optimistlikum kui teine. Nende kõrvale mahub ka Ukraina välisministri diplomaatiline töö Hiina suunal. On selge, et Venemaa mõjutamiseks väljaspool lahinguvälja on Hiina sõnal väga suur mõju.