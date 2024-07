„Kui panused on kõrged, suudan võimed realiseerida.“ Kuidas sõudelegend Allar Raja end viiendal elukümnendil olümpiavormi ajas

„Täna tean, et suudan võimed realiseerida, kui on kõrged panused. See on tulnud kogemusega,“ ütleb Raja. Neli aastat pärast Londonit saabunud Rio de Janeiro mängudel vahetas ta neljanda koha olümpiapronksi vastu. Ka MM-medaleid on tal tänaseks auhinnakapis neli.