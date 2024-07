Ooperimaja, kängurud ja koaalad – need märksõnad seostusid toona 19aastasele Ailen Lordile Austraaliaga, kui ta pärast keskkooli lõppu sinna suundus. Praeguseks on Ailen (34) seadnud end sisse Austraalia idaosas asuvas Airlie Beachi linnas, kus on elanud peaaegu 15 aastat.