ARVUSTUS | „Deadpool & Wolverine“ pakub rohkelt roppusi, nalja ja kõikjale lendavat verd

Filmi „X-mehed“ (režissöör Bryan Singer) ekraanidele jõudmisest on möödas peaaegu 25 aastat. Koomiksiraamatute sisuga üleujutatud kinokultuuris läheb kergesti meelest, et kunagi peeti superkangelaste ekraniseeringuid teatud mõttes riskantseks. Singeri teos – ja kaks aastat hiljem linastunud Sam Raimi „Ämblikmees“ – tõestasid, et filmidele, mis suhtuvad austusega oma odavkirjanduse päritollu, lisades sellele teatud annuse pühalikkust ja huumorit, leidub tohutu publik. Nii kestis see mõned aastad, kuni Marveli kinouniversumist sai ülekaalukas superkangelane-moolok (kerge sõnamäng on taotluslik).