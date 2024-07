Õed Kärt ja Triin Ruubel: oleks vaid nii, et keegi ei kardaks klassikalist muusikat

Praegu 35aastased Triin Ruubel-Lilleberg ja Kärt Ruubel on pärit läbinisti musikaalsest perekonnast. Nende ema Reet on pianist ja klaveriõpetaja. Ka isa Andresest võinuks saada muusik, kui ta omal ajal poleks pidanud teed muusikakooli liiga pikaks. „Aga issand, kuidas ta vilistab...!“ kiidab Triin. „Alati, kui meil on olulised kontserdid, tahame teada, kas isa nuttis. Kui ei nutnud, läks miski valesti.“ Pere noorim, 19aastane Miia, on viiuldaja.