Üle 3000 euro koolimaja ruutmeetri eest? „Kristalli ja suurt luksust küll silma ei hakanud“

„Kurioosne näide on MUBA – arvan, et see on maailma kõige kallim haridusasutus,“ ütles haridusminister Kristina Kallas, pidades silmas, et ei ole teist võrdväärset õpilaste arvu ja ruutmeetrite suhtes. Võib-olla tõesti, küll aga võib ehituse ruutmeetrihinna põhjal leida Eestist mitmeid koolimaju, mis MUBAst palju kallimad.