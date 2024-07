Uus lähenemine noorte kuritegevusega võitlemises on vilja kandnud – vanglates noori ei olegi

11 aastat noorte kuritegevusega tegelenud prokurör Annika Vanatoa rääkis Eesti Ekspressi podcast’is, et sellisel käitumisel on alati omad juured ning viimaste aastate praktika on teda veennud, et eriti noorte puhul on kõige olulisem tegeleda karistamise ehk tagajärgede asemel põhjustega.