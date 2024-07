NÄDALA SARI | Kuidas juhtida jalgpalliklubi nii, et oled samal ajal väga naljakas

Ryan Reynolds on olnud viimastel aastatel tegus – Hollywoodi staar pole mitte ainult jõudnud kehastada ropusuist koomiksikangelast Deadpooli ja mängida reas muudes kassahittides, vaid on ostnud ka kahasse sarjast „It’s Always Sunny In Philadelphia“ tuntud näitleja Rob McElhenneyga jalgpalliklubi. Kellel spordi- ja kõmurubriikide vahele jagunenud uudisnupud kõrvust mööda jooksnud, siis 2020. aastal omandasid mehed umbes Pärnu-suuruses Walesi tööstuslinnakeses Wrexhamis kohaliku võistkonna.