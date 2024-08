NÄDALA RAAMAT | Pandagu mind ja Putinit tema platnoiliku keelega kõrvuti kirjandit kirjutama ja küll te siis näete

Krasnjaštšõhhi napid kirjeldused on täpsed ja lõikavad (järjekordne suurepärane tõlge Veronika Einbergilt). Järelsõna autor kirjanik Andrei Ivanov ütleb, et luges raamatu esimesi episoode Tallinnas nr 66 bussis, teel Lasnamäelt Koplisse, unustades ümbruse. Tundub, nagu saadaks Krasnjaštšõhh neid lühikesi kirjeldusi otse telefonist, millega ta teose on kirja pannud, ka lugejale. See on nagu vestlus mõne sõbraga, kes annab teada jubedustest oma elus, pikkade sõnumitena, millest iga järgmine on eelmisest teatest ahastamapanevam.