IN MEMORIAM | Protestivaimust hoolimata armastasid kunstnik Lembit Sarapuud paljud

Lembit Sarapuu (1. VIII 1930 – 20. VII 2024) in memoriam | Nüüd, kui Lembit Sarapuu Eesti mehe kohta erakordselt pikk elu ja loomingutee on lõpule jõudnud, on meil aega tegeleda tema müüdiga, kirjutab Sandra Jõgeva.