POLIITIKARADAR | Keskerakonna esimees unustas omaenda partei programmi

Poliitiliselt ei ole nädal olnud küll sündmustevaene, aga sündmused on olnud paljuski formaalsed. Automaksuseadus on uuesti riigikogus vastu võetud, kõik ministrid on andnud ametivanded ja üks neist isegi juba elanud läbi umbusaldamise katse. Uue valitsuse algus on olnud rahulik, opositsioonist suudab vaid Isamaa näidata järjepidevat ja mõtestatud tegevust koalitsiooni õõnestamisel. Päris mitmel parteil paistab olevat raskusi meenutamisega, mida erakonna programmis on kokku lepitud või mida on alles mõned nädalad tagasi lubatud teha.