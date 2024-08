Eesti hakkas ukrainlastelt nõudma sõjaväepiletit. Hammasrataste vahele jäänud kahtlustavad konspiratsiooni

Rääkimata sellest, et paljudel juhtudel ei ole mehed ka üldse sõjaväest läbi käinud.

„Mul ei saakski sellist dokumenti ju olla,“ ütleb Ihor, kelle meditsiinikomisjon ajateenistusest välja praakis. Tol hetkel väljastati sellegi kohta paber, aga see on mitmete kolimistega kaduma läinud.

Muidugi on ametlikult olemas võimalused dokumente taastada, aga seda saab teha vaid Ukrainas kohapeal ning teatavasti on Ukraina keelanud meessoost kodanike riigist lahkumise, mis tähendab, et tegu oleks ühe otsa piletiga.