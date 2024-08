Banksy mitteametlik näitus tõestab ilmekalt, et kunstigaleriis mõjuvad tema teosed triviaalselt

Kuni oktoobri lõpuni võib Tallinnas Telliskivi M-hoones vaadata rändnäitust pealkirjaga „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, mille puhul on tegu – nagu reklaamplakatilt lugeda võib – autoriseerimata ehk mitteametliku näitusega. Ehkki Banksy on teatavasti anonüümne tänavakunstnik või rühmitus, kelle tegelik nimi on avalikkusele teadmata, tagab tema teoste autoriõiguste kaitse nii rahvusvaheline Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon kui ka enamiku riikide siseriiklik õigus.