Tumeveebi kaudu levib petuskeemideks kasutatav FraudGPT. Tehisintellektil põhinev tööriist sarnaneb ChatGPTga, kuid erinevus seisneb sellele seatud piirangutes. Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik rääkis, et kui üldlevinud vestlusrobotil lasta luua petturlikku või kriminaalset sisu, siis see keeldub. FraudGPT on aga just kriminaalsete toimingute jaoks loodud.