„Ma pole nii sitta bändi elu sees näinud“

„Kui bändil on saundiga raskusi, siis tuleb veel areneda,“ ütles Ivo Linna toona. Oberst (telemees Andres Raid) olevat koguni öelnud, et ta pole nii sitta bändi elusees näinud. Samuti levisid kuuldused, et bänd lõhkus ära 18 250 Soome marga väärtuses helitehnikat, kuigi tegelikult läks katki ainult üks mikrofonistatiiv, mis on üpris tavaline. Laulja Jim Reid mäletab, et lõhkus ära rohkem asju, aga ega faktidel saagi lasta head lugu rikkuda. Kindel on see, et The Jesus and Mary Chain jättis mitmetele noortele kustumatu mulje, julgustades neid lausa oma bände looma.