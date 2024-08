Childish Gambino viimane album ei paku kuulajale midagi pealispinnast sügavamat

ŽANRIÜLENE EDU: Pärast „This Is Americat“ ja Grammysid sai Childish Gambino (Donald Gloveri) karjäär eriti suure hoo, kuigi varasemad albumid on huvitavamad.

Ühestki Childish Gambino albumist pole olnud suuremat põhjust rääkida 2016. aasta plaadist „Awaken My Love!“ saati. Hittsingli „Redbone“ eestvedamisel on see psühhedeelse souli ja funk’i segu tänaseni tema kiidetuim töö, olgugi et tegu oli tõsise kõrvalekaldega tema senisest muusikalisest teekonnast.