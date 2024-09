SARJASOOVITUS | Mahajäetud armuke või psühhopaatlik mõrvar? Gyllenhaal teeb haarava rolli

SÜÜTU VÕI SÜÜDI? Tõendid viitavad, et just Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal) on süüdi võikas kuriteos.

Elu on tihtilugu põnevamgi kui kunst. Kui palutakse nimetada märgilisi kohtudraamasid, toovad paljud ilmselt esimesena esile Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtukaasuse. Kuid ka kohtusarjade hulka on viimasel kümnendil lisandunud üht-teist, millest räägitakse ilmselt veel aastate pärastki. Näiteks „American Crime Story“ esimene hooaeg (2016), kus lahati O. J. Simpsoni juhtumit, ja „The Trial of the Chicago 7“ (2020), mis räägib Vietnami sõja vastastest. Rivisse lisandus sel suvel Apple TV+ platvormi kaheksaosaline draama „Presumed Innocent“.