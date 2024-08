MIDA KINOS VAADATA | „Deadpool & Wolverine“ on kahe nädalaga kinno toonud 50 000 inimest

„Maxxxine’is“ on erksaid värve ja tumedaid tundeid, verega pole kokku hoitud, paar lähiplaanis kaadrit panevad pisut üllatama, et reiting on „R“, mitte „X“. See on 80-ndate tupiktänava sleaze: kriuksuvad nahkkindad, juukselakk, videoporr, slasher’ite kuldaja punane veri, kokaiin ja ere neoon.“