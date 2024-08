Kuidas ma vetsupoti prill-lauda vahetasin. „See peaks ju tsõksti käima!“ Tsõksti?! See on üks suurimaid valelubadusi

Let’s do it!

„Paned külge ja see peaks ju tsõksti minema,“ ütleb naine.

Tsõksti on meie praeguses maailmas üks kõige suuremaid valelubadusi. Kõik peaks käima väga mugavalt ja tsõksti. Tõenäoliselt see nii enamus inimestel ja kohtades ongi, et kõik käib tsõksti, aga mitte minuga.