NÄDALA ALBUM | Haldi & ans Flamingo „Õige aeg“ on üks selle aasta tippe

Kohe: „Õige aeg“ on juba üks mu aasta tippe. Aga kui palju on norida! Artistinimi. „Haldi“ peaks ju lööv ja lihtne olema, aga „Muusikanõunike“ saade suutis sellestki läbivalt „Haidi“ teha. Eksperdid. Ent päris protokolliline on „Haldi & ans Flamingo“! Kui ma isegi fännina pean õigekirja üle guugeldama... ise loll nagunii, aga ehk pingutavad üle ka? Otsustage ära, Haldi, Flamingo, emb-kumb.