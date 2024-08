POLIITIKARADAR | „Heade sõprade“ oravate ja sotside sisekätš Tallinna haiglas

Eesti viimaste aastate võimuliitude häda on, et järjest enam ei moodusta need mitte üksmeelset valitsust, vaid on kahe-kolme eraldiseisva partei formaalsed liidud. Ehk siis kõik on üheaegselt nii koalitsioonis kui opositsioonis. Enamasti seda muidugi siis, kui võtavad kaamerad ja mikrofonid. Tallinna haigla teema on siin hea näide. Aga küllap näeme sisemist oponeerimist veel ka uute maksutõusude osas, sest ometi peavad valijad saama mulje, et nende erakond võitles kangelaslikult, kuid jäi ülekaalukale vastasele alla.