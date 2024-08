Viimane pidu. Vallalisena. Tuntud eestlased annavad oma kogemusest nõu, mida teha ja mida tegemata jätta

SÕBRANNADEGA KVALITEETAEG: Maria Terrase sõnul ei pea tüdrukuteõhtu olema suure eelarvega ekstravagante üritus. Suvisel ajal piknikustiilis aja veetmine oma sõbrannadega on tema arvates on väärtusliku, kui suured suvalised üritused.

Tantsutreener Mairold Millerti sõnul on hea poissmeestepidu selline, kus kõik jäävad terveks ja üritus ei meenuta „Pohmaka“ filmi. Seal filmis ärkavad kolm sõpra pärast metsikut poissmeesteõhtut Las Vegases, ilma et nad mäletaksid midagi eelmisest ööst, ja tagatipuks avastavad, et peigmees on kadunud.