Uus uhhuu-toode: imeplaastrid, mis mõjuvad hämmastavalt vaid rahakotile

„Plaastrite toimemehhanism jääb ka pärast pikemat otsingut ikkagi ähmaseks,“ kommenteerib perearst Piret Rospu. „Mõnes kohas öeldakse, et plaastrite abil suureneb kehas vaskpeptiidi tase. Mõnel pool öeldakse, et plaastrid lasevad nahani ainult kindla lainepikkusega valgust. Ja mõnel pool, et tegemist on nanotehnoloogiaga. Näib, et koos uhhuunduse moevooludega on aasta-aastalt muutunud ka sõnavara, millega plaastrite toimemehhanisme kirjeldatakse.“