Leiame uue auto ja uue mehe – David Sultanjants, hüüdnimega Daff. Eesti rallimaastiku mõistes vanameister raputab roostet maha, Paide ralli on tema jaoks selle aasta esimene. Oma esimese stardi tegi mees Paide rallil aastal 2006, Lada Samara roolis. Tema masin, Citroën DS3, on Paide rallil ainuke, mis ka juunior WRC klassi võistlustules on kihutanud.