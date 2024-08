Vabadussõja kangelane Otto Tief sai valusalt pihta metsasõjas. See maksab nüüd kätte tänapäeva metsameestele

Võib-olla just noist aastatest on eesti rahva alateadvusse jäänud hirm, et kui puud maha võetakse, siis on mets lõplikult hävinud. See maksab nüüd kätte tänapäeva metsameestele: iga lageraie puhul on neil risk sattuda „metsakaitsjate“ rünnaku alla.