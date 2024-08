POLIITIKARADAR | Eesti 200 tõehetk. Kui see juba möödas pole

Eesti sisepoliitikas valitses sel nädalal suvine vaikus enne sügist. Ehk parim aeg kõigile, kes sooviksid suuremat tähelepanu, kuid kellele seda muidu eriti ei kipu jaguma. Keskerakond ja Jaak Madison kasutasid ajaakna edukalt ära. Kas Eesti 200 lasi õige hetke mööda või mitte, selgub sügisel, mil augusti lõpus valitav uus esimees on saanud ametis olla ning on näha, mis mõju uuel juhil erakonna toetusele on.