Andrei Hvostov: venelastele sisendatakse, et Kurskis ei ole sõda, vaid midagi loodusõnnetuse taolist

Poliitilise olukorraga on aga teatud selgus saabunud. 14. augustil andis Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak meediakanalile Meduza intervjuu, kus tunnistas, et Ukraina pealetungi üheks eesmärgiks oli näidata Venemaa juhtkonna võimetust. Kiiev tahab tekitada idanaabri juures pingeid. Podoljak: „Ehk algab lõpuks mingi diskussioon selle üle, et mis sorti sõda see on ja milliste tagajärgedeni see viib.“