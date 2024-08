Uutest filmidest on levis Teemu Nikki must komöödia „Surm on elavate probleem“. Iseõppijast režissööri loo keskmes on surnuauto juhid: puuduva ajuosaga Arto ja Risto, kes on hasartmängusõltlane. Areeni tabelis saab film kohe teise koha ja 3 punkti keskmiseks.