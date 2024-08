Seriaali „Hotel Cocaine“ looja ja stsenarist on Chris Brancato, kes on ka üks menuseriaali „Narcos“ loojaid. Sarjaga „Narcos“ on asjal veel selline seos, et loo peategelase Roman Compte prototüüp on näitleja Maurice Compte („Narcos“) isa. Maurice Compte on ka üks sarja „Hotel Cocaine“ produtsente.