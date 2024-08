NÄITLEJA SUVEÖÖS | Reimo Sagor: mägitee kõrvalt algas kuristik, vastu tuli reka, aga ruumi oli vaid ühele

17. juuni 2022, Norra. Sinu ja minu esimene motoseiklus väljaspool Eestit. Seljataga on 2500 kilomeetrit kurvilisi teid ja hingematvaid vaateid. Ja siis saabub see päev. Vihm, hommikust alates ainult vihm. Aga me ei lase tujul langeda. Tsikkel, rehvid ja varustus on tasemel ning me oleme selleks valmistunud. Sõidame.