ARVUSTUS | „Tulnukas: Romulus“: Disney piitsutab loomast välja viimase võhma, kuni kaob igasugune maitse

Kui Ridley Scott püüdis „Prometheuse“ ja „Tulnukas: Covenantiga“ anda ksenomorfide ajaloole vaata et piibellikku mõõdet, ja mõjus sealjuures putukana, kes sirutab jala tähistaeva suunas, on uus lavastaja Fede Álvarez loobunud üldse millegi poole küünitamast. Kumb variant on parem? Raske öelda. Kui Scottil tundus keeruline mütoloogia kokkuvõttes üle jõu käivat (sest ta on ju ennekõike endine reklaamimees ning suurepärane märuli- ja võitlusstseenide lavastaja), siis Álvarezi on mõjutanud Kreeka mütoloogia ja piibli asemel tema sõnul hoopis videomängud.

Meemid tapavad maailmu

Selles lauses on hästi ka näha meie tsivilisatsiooni traagika. Álvarez keskendub tegevusplaanile, järgides üsna truult 1979. aasta avafilmi struktuuri ning pumbates stseenid täis uut energiat ja visuaalset vau-efekti, lisamata kokkuvõttes ülemäära palju juba olnule – kui välja arvata mõned nutikad stseenilahendused ja tegelased (identiteedikriisis android või tulnuka happerünnaku kontroll kaaluta olekuga).

Inimkond seda võitlust ei võida. Sulame siis lihtsalt tooli ja vaatame, kuidas maailm põleb.

Tegelikult on häda ka selles, et püüa kui palju tahes taastada algse filmi pakutud õõvatunnet, seda enam kätte saada ei õnnestu. Meemimaailm on trivialiseerinud kogu „Alieni“ mütoloogia ümber hõljunud salapära ja muutnud selle suvaliste lollide naljade surnuaiaks. Meemid ei tapa mitte ainult filme, vaid terveid maailmu – järele jääb vaid postirooniline naerupahvak kahe skrollimise vahepeal.

Halliks massiks mandumine

Tulnukast on saanud umbes midagi täisealiste Huggy Wuggy sarnast. Võib-olla on tänapäeval teine elu meemides hädavajalik selleks, et hiiglasliku popkultuuriookeani unustuste lained üle elada. Jüngreid on ksenomorfil kindlasti ka pärast „Romulust“, aga tundub, et kogudust ootab ees paratamatu halliks massiks mandumine.