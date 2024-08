NÄDALA FILM | Meemimaailm on muutnud „Alieni“ mütoloogia suvaliste lollide naljade surnuaiaks

Kui Ridley Scott püüdis „Prometheuse“ ja „Tulnukas: Covenantiga“ anda ksenomorfide ajaloole vaata et piibellikku mõõdet, ja mõjus sealjuures putukana, kes sirutab jala tähistaeva suunas, on uus lavastaja Fede Álvarez loobunud üldse millegi poole küünitamast. Kumb variant on parem? Raske öelda. Kui Scottil tundus keeruline mütoloogia kokkuvõttes üle jõu käivat (sest ta on ju ennekõike endine reklaamimees ning suurepärane märuli- ja võitlusstseenide lavastaja), siis Álvarezi on mõjutanud Kreeka mütoloogia ja piibli asemel tema sõnul hoopis videomängud.