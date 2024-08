KINOFILMIDE EDETABEL | „Alien“ saab koha tabeli keskel, juhivad hoopis Euroopa filmid

„Mul on iseenesest hea meel, et üle pika aja on välja tuldud „Alieni“ filmiga, mida pole piinlik või lihtsalt igav vaadata, aga üsna tõenäoline, et frantsiisi värske omanik Disney piitsutab sellest loomast välja viimase võhma ning püüab teda kohandada keskmise vaataja maitsele, kuni igasugune maitse on üldse kadunud. Aga võib-olla on „Alieni“ kontekstis üldse mõttetu homse pärast muretseda. Inimkond seda võitlust ei võida. Sulame siis lihtsalt tooli ja vaatame, kuidas maailm põleb.“