NÄDALA ALBUMID | Erilist piina valmistavad plaadid, mis on uskumatult ebavajalikud

LAHEDAD TÜÜBID, AGA: King Gizzard & The Lizard Wizardi viimased plaadid varastavad ideid ja on fantaasiavaesed.

Melbourne’i King Gizzard & The Lizard Wizard on kindlasti Austraalia muusikapealinna üks tuntumaid ekspordiartikleid, kasvõi ainult sel põhjusel, et 14 tegutsemisaasta jooksul on ilmunud juba 26 stuudioalbumit ning see arv võib suureneda pealtnäha igal hetkel. Hoolimatult lõbusa ellusuhtumisega bänd on sotsiaalmeedia meemiks saanud mitte üksnes produktiivsuse, vaid ka ettearvamatuse tõttu. Esialgu viljeldi psühhedeelset rokki ja funki, siis lisandusid remiksid ja isegi thrash metal. Üllatuslikult ei komistatud kordagi, isegi thrash’i-plaadid olid täiesti usutavad. Ohumärgid tekkisid alles hiljuti, kui plaat „Changes“ kasutas läbivalt vaid üht akordide progressiooni.