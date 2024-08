POLIITIKARADAR | Lubatud kärped tulevad kokku väga valusalt. Kui üldse

Eelarvekõnelused on ametlikult alanud. See tähendab, et siit edasi kuuleme väga erinevatest valdkondadest, kuidas raha on juurde vaja ning kuidas peaaegu kõik riigi pakutavad teenused ja toetused panustavad tegelikult ka julgeolekusse. Olgu, see on liialdus, aga mitte väga suur. Ka võimuparteidelt, eriti sotsidelt ja Eesti 200-lt on oodata järsemaid poose, nõudmisi ja punaseid jooni, sest senine elu on näidanud – need töötavad.