ERR märkis juuli lõpus, et haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) hinnangul peab Eesti liikuma vajaduspõhiste toetuste peale. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) teatas, et vanemahüvitise lagi, mis on praegu kolmekordne Eesti keskmine palk ehk 4700 eurot brutos, tuuakse alla.