Bioloogiaõpetaja teekond elupäästva vähiravini. „Olen maailma üks kallimaid katsejäneseid“

Ka onkoloog, Eesti Vähiliidu president Vahur Valvere tunnistas seda aasta tagasi korraldatud seminaril „Kolmiknegatiivne rinnavähk – noorte naiste terviserisk“. Valvere ütles, et see on noorte naiste haigus, mis avaldub 20.–30. eluaastatel ja mille tulevikuprognoos on hea ravita lootusetu.