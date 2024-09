ARVUSTUS | „Viirastus“: seebikamaiguline film, mille lugu osutub üsna pettumust valmistavalt lihtsakeseks

Igal juhul annab pealkiri aimu, et lugu hakkab mängima näilisuse, unenäolisuse ja ettekuulutustega. Ja see on nii selle filmi võlu kui ka valu. Ühest küljest loovad viirastuslikud unenäostseenid režissöör Yann Gozlani linateosele eristuva ja nauditava esteetika, teisest küljest hakkab tulevikus juhtuva unenägudes läbimängimine ning segadus unenäo ja ärkveloleku vahel lõpuks tüütama. Seda enam, et sellises võttes pole ju midagi uut.