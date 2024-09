Brüssel tõmbas kriipsu peale suurejoonelisele meretuuleparkide toetamise kavale, mida Kristen Michal esitles kliimaministrina pool aastat tagasi. Üks EKRE juhtivtegelastest hoiatas juba siis, et see plaan ei pruugi Euroopa Liidus läbi minna. Michal muigas seepeale, et „oletuste tegemine ei ole mõistlik“.