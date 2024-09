NÄDALA SARI | Robotilugu, mis tõstatab olulisi küsimusi tehisaru kohta

Kuna viimasel ajal on tunne, et eestlaste jaoks tõenäoliselt kõige harjumuspärasemast voogedastusest ehk Netflixist on kõik normaalsed sarjad vaadatud või neile lihtsalt ei tule uusi hooaegu, siis peab oma pilgu suunama teiste voogude poole. Näiteks Õuna TVst olen viimasel ajal leidnud päris head kraami ning ka sarjanohikute seltskondades kostavad jutud, et näiteks ulmekate valdkonnas on Apple tegemas suuri edusamme.