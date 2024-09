POLIITIKARADAR | Esitletakse kärbete kohustuslikku kava: nutulaulud, raamatupidamistrikid, valitsusest lahkumise ähvardused

Eelarveprotsess on täie hooga käima läinud. Meile esitatakse kogu kohustuslik kava – nutulaulud kärpimise võimatusest teatud valdkondades, raamatupidamislikud trikid sisuliselt näilisteks kärbeteks, ähvardused koalitsioonist lahkumiseks jne. Kõik selleks, et sügisel teatada, kuidas on raskete läbirääkimiste tulemusel kokku lepitud kõiki mitterahuldavas tulemuses. Ei midagi uut.