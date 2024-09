ARVUSTUS | Prantsuse dokfilmi autorid sõitsid jalgratastega läbi hangede ja krõbeda külma Hamburgist Eestisse ning olid lummatud

Seega on film üdini poeetiline ja muudab kauniks isegi meie vihatuima aastaaja talve, mis „Udumaades“ on maagiline vaikuse ja mõtiskluse aastaaeg, kus sooja pakub inimese sisemine tuli. Mulle, kellele loodus ja maagilisem maailmatunnetus on hingelähedane, selline vaatepunkt sobib. Mõnel praktilisema meelelaadiga inimesel võib tekkida küsimus, et mis on sel kõigel reaalsusega pistmist. Seda enam, et neljapäevasel linastusel Sõpruses rääkisid filmitegijad, et jätsid filmist välja äreva Ukraina sõja õhustiku ja Eesti kaitseväe, keda nad oma rännakul metsas arvukalt nägid.